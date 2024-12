Ilnapolista.it - Le 5 sostituzioni, la var, gli allenatori che cambiano le partite: il calcio si sta americanizzando (El Paìs)

Leggi su Ilnapolista.it

“Ho un cognato di New York da più di mezzo secolo, un ragazzo davvero simpatico, tifoso degli Yankees. Un giorno gli ho chiesto perché agli americani non piace il. Mi ha detto che agli americani piace guardare solo lo sport in Tv in cui lo spettatore può entrare nella mente dell’allenatore, pensare con lui. E questo non succede nel”, racconta Alfredo Relano su El.In realtà adesso le cose stanno cambiando, ammette Relano. Anzi. Ilsi sta. “Negli sport americani l’allenatore non smette mai di progettare cambiamenti e possibili giocate. Quando il basket ci è arrivato in televisione, l’atteggiamento dei suoi, che stavano in piedi, saltavano e gridavano mentre toglievano e mettevano continuamente giocatori, contrastava molto con la passività deglidi, seduti in panchina, soggetti passivi della vittoria o della sconfitta.