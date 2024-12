.com - Inter-Como 2-0, gol di Carlos Augusto e Thuram

(Adnkronos) – L’batte 2-0 ilnel secondo dei due posticipi del lunedì della 17/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Meazza’ di Milano. A decidere il match le reti nella ripresa dial 3? eal 47?. In classifica i nerazzurri salgono a quota 37 e sono terzi a -3 dall’Atalanta e a -1 dal Napoli, con una partita da recuperare. I lariani sono al 15° posto con 15 punti come Parma e Verona. La prima occasione dell’incontro è degli ospiti che partono con coraggio. Al 5? Fadera vince il duello con Dumfries e crossa dalla sinistra per il colpo di testa di Van der Brempt che termina a lato. AL 9? fa tutto da solo, che sfonda in velocità ma si vede respinta la conclusione vero la porta. Al 12? Mkhitaryan di prova di destro dal limite dell’area, pallone che sfila fuori.