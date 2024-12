Sport.quotidiano.net - Il mister. Serpini è soddisfatto: "Un grande risultato. Frutto di tanto cuore»

RIMINICristiansi tiene stretto il pari di Rimini e ringrazia, con la solitasportività, anche la fortuna sui due legni. "È un grandissimo punto – le sue parole – ottenuto contro unasquadra, abbiamo giocato unagara disoprattutto nel secondo tempo. Ma sono felice perché i ragazzi hanno lavoratoe il punto èdie anche un po’ di fortuna. Il bilancio del 2024? E’ stato un 2024 speciale per la vittoria della D e perché abbiamo iniziato molto bene la C: 25 punti sono un bel bottino, ce lo godiamo, ci riposiamo ma abbiamo fatto sola una parte, c’è da fare l’altra". In casa riminese recrimina Antonio Buscè. ", che conosco da molto tempo, mi è venuto a salutare e mi ha detto ’, sono stato fortunato stasera’, questo fa capire che più di così secondo me non si poteva fare, è un punto molto importante.