Dilei.it - Beatrice di York incinta, i medici la costringono a cambiare il programma di Natale

Undiverso dal solito quest’anno, perdi, con una gravidanza in corso e gli inevitabili cambiamenti che questa comporta. La Principessa ha deciso di mettere da parte alcune tradizioni familiari per concentrarsi sul benessere suo e della sua famiglia: dopotutto, si tratta di una prescrizione deiche sono intervenuti per tenerla al sicuro da eventuali pericoli, limitando molti degli sforzi che potrebbero confliggere con la sua condizione. La figlia del Principe Andrea e di Sarah Ferguson ha infatti sospeso tutti i viaggi che l’avrebbero avvicinata alla famiglia di suo marito, Edoardo Mapelli Mozzi, e non sarà presente alla camminata verso la St Mary Magdalene che si tiene con la Royal Family al completo per la Messa del 25 dicembre.Ildiverso didiLa gravidanza è sempre un momento speciale, e perdiè ancora più significativo, considerando quanto sia profondamente legata alla sua famiglia.