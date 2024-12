Ilrestodelcarlino.it - "Racconto il folclore e l’anima della nostra terra"

Analog Sparks International Photography Awards, European Photography Awards: sono solo alcune delle prestigiose kermesse a cui Luca Cameli ha non solo partecipato, ma anche vinto. Apertura del diaframma, tempi di esposizione, sensibilità alla luce, colori, angolazioni: il fotografo portodascolano sa che l’arte è studio, tecnica e impegno, ma non solo. Come testimoniano i suoi numerosi viaggi al di làriviera, il lavoro si basa soprattutto sulle idee e l’ispirazione del momento. E anche su un progetto a monte: raccontare il territorio, la sua storia e le sue storie nella consapevolezza che, come cantava Lou Reed, "Qualcosa oscillò per un istante/Poi svanì, e non ci fu più". "Ho conosciuto Marco Navone, direttore artistico del Festival popolarefotografia di Olbia, a Trieste – dice Cameli – durante la mostra ‘Le vie delle foto’.