361magazine.com - Pillole di gossip, i protagonisti della settimana: dalla dedica di Cecilia al padre alla bionda misteriosa con Bonolis

Leggi su 361magazine.com

dialcon Paoloe tante altre news diquestache sta per concludersi. Rivediamo le notizie clou di questaTante news diquestache sta per concludersi. Una coppia tanto amata ha deciso dirgare la famiglia. Si tratta diRodriguez e Ignazio Moser. I due ex gieffini si sono sposati da poco, dopo una lunga convivenza e adesso pare abbiano optato per la fecondazione in vitro. E ancora,ha voluto fare una nuovasocial a suoGustavo, che all’inizio del mese di dicembre ha subito un brutto incidente.Tantissimi invece i commenti arrivati dai colleghi e dai fan di Tony Effe, dopo la sua esclusione dal concertone di fine anno. La sua esclusione è arrivata dal comune di Roma che ha reputato i suoi testi “sessisti, misogini e violenti”.