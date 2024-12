Lanazione.it - Hockey Sarzana cerca il riscatto a Montebello : "Dobbiamo raccogliere punti e lavorare tanto"

Una sfida da non fallire. L’si trova, dopo tante stagioni di vertice, a dover fare i conti con la conda del campionato di serie A1 e per questo il match di oggi pomeriggio sulla pista del Tierre Chimicaassume un valore importantissimo. L’ultima gara prima della sosta servirà per ridare ossigine alla classifica e morale, di entrambe le contendenti. I padroni di casa sono penultimi in classifica e i rossoneri poco sopra con tredi vantaggio. Quindi serve vincere per preparare con maggior serenità lo stop natalizio. "fare la nostra partita convinti con l’obiettivo di vincere – spiega il capitano Davide Borsi – perchèracimolare. C’è daper uscire da questa situazione". Si gioca alle 18 al Palasport, arbitri Filippo Fronte di Novara e Alfonso Rago di Giovinazzo.