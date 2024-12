Quotidiano.net - Processo al clan Abbinante: quali sono state le condanne. Venti anni al boss

Napoli, 21 dicembre 2024 – Trecentosessantunoe ottanta giorni di reclusione: questo il bilancio complessivo delleinferte a una trentina di imputati in unin rito abbreviato contro ilcamorristico degli Abbinate. Le pene più alte,di reclusione, ridotte di un terzo per il rito,inflitte alArcangelo, a Salvatore Mari, detto ‘O' Tenente’, che era inserito nella lista dei ricercati più pericolosi del ministero dell’Interno, Alessio Cuomo e Patrizio Sergio. Queste le pene per gli altri imputati: Nicola Capasso (18); Salvatore Iorio (17, 9 mesi e 10 giorni); Andrea Arpino (14e 10 mesi); Francesco(classe '98, 14); Paolo Ciprio (13e 4 mesi); Claudio Di Napoli (12); Vincenzo Carrino (12); GiovGelsomino (12); Vincenzo Pagano (12); Guido Esposito (11e 4 mesi); Francesco Bartolo (11, un mese e 10 giorni); Domenico Martello (11, un mese e 10 giorni); Giovanna Monetti (11, un mese e 10 giorni); Gennaro Matuozzo (10); Rosa Marotta (9, 5 mesi e 10 giorni); Luigi Basile (9e 4 mesi); Tommaso Ciriello (9e 4 mesi); Giuseppe Romano (9e 4 mesi); Gennaro Russo (9e 4 mesi); Salvatore Volpicelli (8, 10 mesi e 20 giorni con multa di 40mila euro); Antonio Esposito (8, 6 mesi e 21mila euro di multa); Vincenzo Candido (8, 5 mesi e 10 giorni); Salvatore Monreale (8e 20mila euro di multa); Francesco Nocera (8); Vincenzo Frattini (6e 8 mesi); Alessandro Errico (6e 21mila euro di multa).