Pieraccioni-Siani che coppia Due poliziotti da ridere | L’ironia è la medicina

"Da sempre mi considero un ‘piccolo napoletano’, ho lavorato con i migliori attori di quella città. Così come in lui c’è un po’ di Scandicci": ride e si diverte Leonardoa conclusione della proiezione del film di Alessandro, ‘Io e te dobbiamo parlare’, da giovedì scorso nelle sale cinematografiche. Ieri, invece, la presentazione a Firenze, al cinema ‘The Space’, insieme Sergio Friscia e Gea Dell’Orto. Gag a ripetizione e battute a non finire, a certificare la sintonia fra i due attori, non solo sul set, sottolineata a più riprese da entrambi. Una produzione Italian International Film (Gruppo Lucisano) con Rai Cinema, prodotta da Fulvio e Federica Lucisano, con il supporto logistico di Marche Film Commission: la maggior parte delle scene, infatti, è stata girata ad Ancona perché, come ha spiegato, "non abbiamo voluto fare, per scelta, il film in una delle due città da cui veniamo, Napoli e Firenze".