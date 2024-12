Energia in musica l’evento in programma domenica 22 dicembre alle 1630 alla Casa dell’Energia

Lanazione.it - Energia in musica, l’evento in programma domenica 22 dicembre alle 16,30 alla Casa dell’Energia

Arezzo, 212024 –inin22ore 16,30dell’di via Leone Leoni ad Arezzo con il concerto e coro di Natale. Dopo i saluti del fondatore delladell’e musicista Fabio Mori, intervengono Maria Grazia Donati Music e Vocal Academy Arezzo e la dottoressa Grabriella Rossi presidente di Tecla onlus.in collaborazione con Music and vocal Academy e Angels Pop Cor Arezzo è volto a raccogliere fondi per i bambini del più grande orfanatrofio del Madagascar. “Il concerto è aperto a tutti incentrato sulla partecipazione dei bambini perchè Music and vocal Academy è orientata sui ragazzi – spiega Fabio Mori fondatore delladell’e musicista - suonerò anche io. La passionele è quella che ci guida.