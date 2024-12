Lanazione.it - Catanzaro-Spezia 0-1: Pio Esposito segna e le Aquile agganciano il Pisa al secondo posto

Leggi su Lanazione.it

, 21 dicembre 2024 – Loespugna il “Ceravolo” grazie a un gran gol di Pio, il suo nono stagionale. Battere ilvuol dire anche, con la contemporanea sconfitta dela Modena, agganciare proprio i toscani alin classifica dietro alla corazzata Sassuolo. Entrambe a 37, davanti gli emiliani a 43. Sceglie Degli Innocenti a centrocampo e Falcinelli in attacco D'Angelo per la sfida del “Ceravolo”. La conclusione al volo di Elia, dopo una respinta su corner al 14', è abbondantemente fuori misura. Il primo tiro nello specchio è spezzino, al 16', ed è Degli Innocenti che arriva a concludere, dopo lo scambio con Falcinelli appena dentro l'area. Il rasoterra viene però parato senza difficoltà da Pigliacelli. Ilreplica con Biasci, il cui colpo di testa sul cross di Pontisso, ma è centrale e facile per Gori.