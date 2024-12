Linkiesta.it - Viaggio nel gusto tra i borghi della Toscana

Arte, degustazione e relax. Per chi cerca un’esperienza immersiva per le proprie vacanze i paesinirappresentano la scelta migliore, in quanto facilmente raggiungibili e ricchi di meraviglie da scoprire che non tutti conoscono. Il riferimento è in particolare ai centri delle province di Firenze e Siena: se il capoluogo toscano è noto in tutto il mondo per le sue bellezze e la città senese è conosciuta soprattutto per il Palio che si tiene due volte l’anno, il 2 luglio e il 16 agosto, discorso diverso invece per i comuni limitrofi. Ecco tre luoghi da scoprire.San GimignanoTra i centri più conosciuti c’è sicuramente San Gimignano, paesinoVal d’Orcia iscritto tra i siti Unesco nel 1990 per l’architettura cittadina, rimasta perfettamente conservata dai tempi del Medioevo.