Studente universitario accusato di aver pianificato un attacco contro il consolato israeliano a New York

L'FBI ha arrestato un sospettato per unterroristico di massaila NewCity. Il sospettato, Abdullah Ezzeldin Taha Mohamed Hassan, un cittadino egiziano di 18 anni residente a Falls Church, Virginia, ha incaricato un uomo che era in realtà un informatore dell'FBI, di eseguire l'secondo una denuncia penale presentata lunedì. In seguito, il Washington Post ha confermato che Taha Mohamed Hassan era una matricola alla George Mason University. Hassan gestiva numerosi profili sui social media che supportavano ISIS, al-Qaeda e Hamas, e promuovevano la violenzagli ebrei, secondo quanto dichiarato dall'FBI in una denuncia depositata presso un tribunale federale in Virginia. Il documento di accusa, lungo 14 pagine e tenuto riservato, descrive una serie di azioni attentamente organizzate, incluse istruzioni dettagliate per la creazione di esplosivi, l'acquisto di armi e consigli su come lasciare gli Stati Uniti dopo l'