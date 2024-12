Cityrumors.it - Ritorna l’incubo terrorismo, auto contro folla: il bilancio, la ricostruzione e i precedenti

I mercatini di Nataleno ad essere obiettivo dei terroristi. L’ennesimo attacco che sconvolge un intero mondo e non solo la città dove è successoIl Natale si avvicina e le strade delle città in questo periodo si popolano di turisti e residenti alla ricerca magari dei regali o di ultimi acquisti per il cenone del 24 o il pranzo del 25. Giornate spensierate e che portano le persone a vivere l’atmosfera di festa presente in ogni centro.: il, lae i(Pixbay) – cityrumors.itMa questa atmosfera in una città è stata sconvolta da un attentato. Una macchina, come si vede da molti video pubblicati sui social, piomba con violenza sulla. Le persone vengono investite come birilli e scatta subito l’allarme. Sul posto sono arrivati immediatamente decine di mezzi di soccorso e lerità locali per effettuare tutti gli approfondimenti.