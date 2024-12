Ilrestodelcarlino.it - Nicola Gambini carica il Castelfidardo per il derby contro la Fermana

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"A Fermo vogliamo riscattarci, sappiamo che sarà una gara ostica, ma con l’atteggiamento giusto possiamo mettere in difficoltà chiunque".i compagni in vista della sfida di domenica sul campo della. Un altroper i fidardensi dopo quello persol’Ancona. "Dove abbiamo interpretato molto bene la partita - continua il centrocampista dei fidardensi, classe 1996 -. Avevamo iniziato con il piglio giusto creando diverse palle gol, peccato per quei due gol presi nel giro di pochi minuti. Nonostante tutto abbiamo reagito bene e il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Dispiace non aver portato a casa nemmeno un punto con quella cornice di pubblico". Anche l’arbitro ci ha messo lo zampino. "Nonostante non siamo una squadra che si attacca agli episodi, domenica la terna arbitrale ci ha messo del suo.