La guerra per l' eredità Agnelli | 15 anni di battaglie tra madre e figli

Roma, 20 dicembre 2024 - L’della famigliaè daal centro di una – anzi più – vicende giudiziarie particolarmente intricate, con ben cinque procedimenti che la riguardano, in corso sia in Italia che in Svizzera. L’intervista che John Elkann ha rilasciato al magazine francese Le Point, in cui accusa la, Margherita, di essere una “persona naturalmente violenta”, è l’ultima tappa di un’amara saga familiare che si consuma intorno alla spartizione dell’impero di Gi, presidente Fiat dal 1966 al 1996. La divisione dell'di GiNelle intenzioni del capofamiglia, il suo impero doveva rimanere nelle mani di una sola persona. Giconsiderava però il primogenito Edoardo – morto suicida nel 2000 – inadatto al ruolo, e indicò come suo successore Giovo del fratello Umberto.