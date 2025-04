Golf Augusta Masters 2025 terzo round super di McIlroy è in testa dopo il moving day

Augusta Masters 2025, primo Major della stagione di Golf: grande protagonista del terzo round è stato Rory McIlroy. Il nordirlandese ha sbaragliato la concorrenza nel moving day, piazzando un notevole -6 che lo ha portato in testa alla classifica con un totale di 204 colpi (-12). Tre birdie e un eagle hanno permesso al 35enne di cominciare al meglio il penultimo round dell’89esima edizione del torneo a Magnolia Lane. Alla 8 e alla 10 arrivano due bogey, ma la chiusura in crescendo con un altro eagle, alla 15, e un birdie, alla 13, gli permettono di tenere la testa con margine. Una situazione decisamente favorevole per approcciare le ultime 18 buche di un torneo che McIlroy non ha mai vinto: quello in Georgia, infatti, è l’unico Major che ancora manca nel palmares del classe ’89. Leggi su Sportface.it Entra nel vivo l’, primo Major della stagione di: grande protagonista delè stato Rory. Il nordirlandese ha sbaragliato la concorrenza nelday, piazzando un notevole -6 che lo ha portato inalla classifica con un totale di 204 colpi (-12). Tre birdie e un eagle hanno permesso al 35enne di cominciare al meglio il penultimodell’89esima edizione del torneo a Magnolia Lane. Alla 8 e alla 10 arrivano due bogey, ma la chiusura in crescendo con un altro eagle, alla 15, e un birdie, alla 13, gli permettono di tenere lacon margine. Una situazione decisamente favorevole per approcciare le ultime 18 buche di un torneo chenon ha mai vinto: quello in Georgia, infatti, è l’unico Major che ancora manca nel palmares del classe ’89.

