Giugliano verso le elezioni spunta l’ipotesi Luigi Sequino la corsa potrebbe essere a tre

Giugliano – Si muovono le prime pedine in vista delle prossime elezioni amministrative a Giugliano, anche se il quadro resta ancora incerto e appeso a un possibile scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni camorristiche. In attesa di capire se e quando si andrà alle urne, sul tavolo iniziano a delinearsi le prime ipotesi di candidatura.

