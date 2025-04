La bambina era stata operata 15 giorni prima alle tonsille a Briançon, in Francia; la procura diha ora aperto un fascicolo per accertare la competenza territoriale e le responsabilità del decessoa 5per un. La bambina, originaria della pro

Ilgiornaleditalia.it - Torino, Greta Roccati morta a 5 anni per malore improvviso, era sana ma "vomitava sangue", arrivata in pronto soccorso in arresto cardiaco

Potrebbe interessarti anche:

Renato Veiga Juventus - ci siamo! Ecco quando arriverà il nuovo difensore a Torino. C’è la data

DIRETTA / Fiorentina-Torino 1-0 - Kean sblocca la partita

"Torino non è Italia" : Islam - un servizio-choc

Ne parlano su altre fonti

Bambina di cinque anni di Caprie morta in ospedale: la procura indaga per omicidio colposo, disposta l'autopsia.

La tragica fine di Greta morta a cinque anni per un arresto cardiaco, giorni fa operata di tonsille.

Bimba di 5 anni muore dissanguata dopo intervento alle tonsille.

Operata di tonsille a 5 anni, muore dopo pochi giorni.

Tragedia a Torino: Greta, 5 anni, muore per emorragia dopo l'operazione in Francia per la tonsillite. Indagine per omicidio colposo.

Bambina di cinque anni di Novaretto di Caprie morta per emorragia in ospedale, accertamenti in corso.