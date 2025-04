Carla Gozzi Forse per il mio ho lavoro ho sacrificato la possibilità di avere dei figli anche se non credo di essere mai stata molto tagliata per essere mamma

stata ospite del salotto televisivo di Verissimo. E a Silvia Toffanin ha confessato: «avendo oggi una mia azienda, i miei dipendenti e collaboratori, mi sento un po' mamma. Ho compensato così» Vanityfair.it - Carla Gozzi: «Forse per il mio ho lavoro ho sacrificato la possibilità di avere dei figli, anche se non credo di essere mai stata molto tagliata per essere mamma» Leggi su Vanityfair.it La conduttrice e style coach èospite del salotto televisivo di Verissimo. E a Silvia Toffanin ha confessato: «avendo oggi una mia azienda, i miei dipendenti e collaboratori, mi sento un po'. Ho compensato così»

Potrebbe interessarti anche:

Carla Gozzi : “Per il mio lavoro ho fatto la fame e ho sacrificato i figli. A mio marito Richard ho salvato la vita”

Carla Gozzi - la regina di stile ospite di ‘Verissimo’

Richard Bryan Datre - chi è il marito di Carla Gozzi e cosa fa nella vita

Ne parlano su altre fonti Carla Gozzi: «Forse per il mio ho lavoro ho sacrificato la possibilità di avere dei figli, anche se non credo di essere mai stata molto tagliata per essere mamma. Carla Gozzi: «Mio marito ha rischiato la vita, una mia scelta gliel'ha salvata. Per il mio lavoro ho sacrifica. Carla Gozzi e il marito che ha rischiato la morte: “In terapia intensiva mentre io ero in diretta”. Il racconto inedito a Verissimo. Vanessa Incontrada: "Con Rossano Laurini ci siamo rinnamorati dopo due anni di separazione". Elena Barolo, la giudice di moda (che vuole fare la comica). Sara Leombruno.

Lo riporta informazione.it: Carla Gozzi: «Mio marito operato d'urgenza. Per un mese non ho dormito: lavoravo e la notte lo assistevo» - Oggi, sabato 12 aprile, Carla Gozzi è stata per la prima volta ospite di Verissimo. Un volto amatissimo quello della stilista apprezzata dal pubblico per la sua eleganza e per i consigli di stile disp ...

Riporta fanpage.it: Carla Gozzi: “Per il mio lavoro ho fatto la fame e ho sacrificato i figli. A mio marito Richard ho salvato la vita” - Carla Gozzi è stata ospite a Verissimo. La conduttrice e stilista ha parlato della sua infanzia e del sogno di avere successo nel mondo della moda a tutti ...

Scrive informazione.it: Carla Gozzi: "Per lavoro ho sacrificato i figli" - Carla Gozzi è stata ospite per la prima volta nel salottino di Silvia Toffanin sabato 12 aprile 2025. A Verissimo, la stilista concede uno sguardo intimo e personale nella sua vita privata, dagli iniz ...