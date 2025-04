Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 12 Aprile 2025. Amici vince col 25.9%, Ne Vedremo delle Belle chiude mestamente (12.7%)

Leggi su Davidemaggio.it

Nella serata di ieri,12, su Rai1 la finale di Ne(ha vinto Lorenza Mario) ha intrattenuto 1.936.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale5 il quarto appuntamento con il Serale di(qui la cronaca minuto per minuto) ha raccolto davanti al video 3.555.000 spettatori con uno share del 25.9%. Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 828.000 spettatori pari al 4.7% e F.B.I. International 809.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 Super Mario Bros – Il film ha radunato 856.000 spettatori (5.1%). Su Rai 3 Petrolio raggiunge 627.000 spettatori e il 3.8%. Su Rete4 Don Camillo monsignore ma non troppo totalizza un a.m. di 1.099.000 spettatori (7.1%). Su La7 In Altre Parole conquista 1.058.000 spettatori con il 6.3%. Su Tv8 la Formula 1 sigla 487.000 spettatori (2.