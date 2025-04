It.insideover.com - Bitmex, la grazia presidenziale di Trump al colosso delle cripto

Leggi su It.insideover.com

Tra i tanti nomi che hanno beneficiato dei recenti provvedimenti di clemenza firmati da Donald, uno è passato quasi inosservato. E non si tratta di una persona. In quello che sembra essere un inedito assoluto, l’ex presidente ha concesso laa una corporation: HDR Global Trading, la società madre della piattaforma di scambio divalute, condannata a una multa di 100 milioni di dollari per aver violato le leggi antiriciclaggio.Un gesto che ha sorpreso gli studiosi del diritto. “Per quanto ne so, nessun presidente ha mai concesso unacompleta a una società”, ha dichiarato Margaret Love, ex avvocato del Dipartimento di Giustizia incaricatograzie. Altri esperti, contattati da The Intercept, hanno confermato: nessun precedente simile, anche se il poteresembrerebbe tecnicamente permetterlo.