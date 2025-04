Esplosi colpi arma da fuoco nei pressi del campo nomadi

campo nomadi per l’Esplosione di colpi di arma da fuoco.Durante il sopralluogo, i militari dell’arma hanno rinvenuto 8 bossoli di pistola 9×21. Indagini in corso da parte dei carabinieri, volte a ricostruire l’intera vicenda e a comprenderne matrice.Immagine di repertorioL'articolo Esplosi colpi arma da fuoco nei pressi del campo nomadi proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Esplosi colpi arma da fuoco nei pressi del campo nomadi Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoLa scorsa notte i carabinieri della compagnia di Caivano allertati dal 112 sono intervenuti a via Strada Provinciale Cinque Vie, a Caivano, presso ilper l’one didida.Durante il sopralluogo, i militari dell’hanno rinvenuto 8 bossoli di pistola 9×21. Indagini in corso da parte dei carabinieri, volte a ricostruire l’intera vicenda e a comprenderne matrice.Immagine di repertorioL'articolodaneidelproviene da Anteprima24.it.

