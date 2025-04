Sololaroma.it - Lazio-Roma, derby francese a centrocampo: Koné sfida Guendouzi

Per credere ancora nel quarto posto e nella conseguente qualificazione in Champions League, laha un unico risultato a disposizione nelcontro la. Dopo la vittoria della Juventus ed in attesa di sapere il risultato dello scontro diretto tra Atalanta e Bologna, in programma alle ore 12.30, per i giallorossi sarà cruciale tornare a casa con i tre punti, che permetterebbero non solo di allungare la striscia positiva di match, ma anche di vincere entrambi iin campionato, cosa che non accade dalla stagione 2015/2016.Come per ogni Stracittadina, saranno 90 minuti decisamente ricchi di tensione, con lache avrà lo stesso obiettivo della formazione di Ranieri per fare un deciso scatto verso il quarto posto. Tra i tanti duelli che ci saranno sul terreno di gioco dell’Olimpico, come ricordato dal Corriere dello Sport, uno dei più interessanti dovrebbe essere quello tuttotra Manue Mateo