ASCOLTI TV 12 APRILE 2025 AMICI 259 CHIUDE NE VEDREMO DELLE BELLE 127 DON CAMILLO IN ALTRE PAROLE

ASCOLTI TV 12 APRILE 2025 • Sabato •Gli ASCOLTI tv di sanato 12 APRILE 2025 con l’ultima (anticipata) puntata di Ne VEDREMO DELLE BELLE. Ecco i dati di ieri. GruppiR A I24H – 31.66PT – xM E D I A S E T24H – 39.08PT – xSettegiorni Parlamento – xTg1 – xUno Mattina in Famiglia – 1043 21.50 + 835 19.20Sognando. Ballando Con Le Stelle Casting – xBB + Linea Bianca + Linea Verde Tipico – 791 19.30 + 802 15.00 + 1349 17.70Linea Verde Italia – 2212 19.70Tg1 – xLe Stagioni dell’Amore – 1269 10.40Passaggio a Nord Ovest – 917 8.90 + 730 7.90A Sua Immagine – 760 8.70 + 732 8.60Sabato in Diretta – 922 10.60 + 1150 11.90L’Eredità Weekend – 2122L’Eredità Weekend – 3448Tg1 – xAffari Tuoi – 5005Ne VEDREMO DELLE BELLE – 1936 12.70Ne VEDREMO DELLE BELLE – xCiao Maschio – 565 9. Bubinoblog - ASCOLTI TV 12 APRILE 2025: AMICI (25,9%), CHIUDE NE VEDREMO DELLE BELLE (12,7%), DON CAMILLO, IN ALTRE PAROLE Leggi su Bubinoblog TV 12• Sabato •Glitv di sanato 12con l’ultima (anticipata) puntata di Ne. Ecco i dati di ieri. GruppiR A I24H – 31.66PT – xM E D I A S E T24H – 39.08PT – xSettegiorni Parlamento – xTg1 – xUno Mattina in Famiglia – 1043 21.50 + 835 19.20Sognando. Ballando Con Le Stelle Casting – xBB + Linea Bianca + Linea Verde Tipico – 791 19.30 + 802 15.00 + 1349 17.70Linea Verde Italia – 2212 19.70Tg1 – xLe Stagioni dell’Amore – 1269 10.40Passaggio a Nord Ovest – 917 8.90 + 730 7.90A Sua Immagine – 760 8.70 + 732 8.60Sabato in Diretta – 922 10.60 + 1150 11.90L’Eredità Weekend – 2122L’Eredità Weekend – 3448Tg1 – xAffari Tuoi – 5005Ne– 1936 12.70Ne– xCiao Maschio – 565 9.

Potrebbe interessarti anche:

Ascolti TV | Venerdì 14 Marzo 2025. The Voice Senior svetta (23%) - Le Onde del Passato fermo al 12.4%

Ascolti TV | Martedì 11 Marzo 2025. Flop Miss Fallaci (12%) battuta anche da La Sirenetta (12.2%)

Ascolti TV | Mercoledì 12 Marzo 2025. Lo Show dei Record al 14.1% ma vince la serata - Rai1 al 12%

Ne parlano su altre fonti Ascolti tv sabato 12 aprile: chi ha vinto tra Ne vedremo delle belle e Amici di Maria De Filippi. Ascolti tv del 12 aprile, Carlo Conti sfida Maria De Filippi e il suo Serale. Stasera in tv 12 aprile: Carlo Conti chiude (e va in ferie), De Filippi e Amadeus verso un nuovo record. Tradimento, le anticipazioni di oggi (sabato 12 aprile): Mualla impedisce a Oylum di uscire con le amiche, sco. Ascolti Tv di venerdì 11 aprile. Ascolti tv ieri venerdì 11 aprile chi ha vinto tra The Voice Senior, Tradimento, Propaganda Live, Quarto Grado.

Nota di fanpage.it: Ascolti tv sabato 12 aprile: chi ha vinto tra Ne vedremo delle belle e Amici di Maria De Filippi - Gli ascolti tv di sabato 12 aprile 2025. Chi ha vinto la sfida agli ascolti tra Ne vedremo delle belle su Rai 1 e Amici di Maria De Filippi su Canale5 ...

Si apprende da dilei.it: Ascolti tv del 12 aprile, Carlo Conti sfida Maria De Filippi e il suo Serale - Carlo Conti ha condotto la finale di “Ne vedremo delle belle” sfidando il Serale di Amici di Maria De Filippi: chi ha vinto la guerra di ascolti?

Segnala msn.com: Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: The Voice Senior fa cantare tutti, Tradimento (al serale) non decolla, Quarto Grado intriga - Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di ieri, venerdì 11 aprile, ha offerto ...