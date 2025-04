Cormano da Netflix Geolier Rose e Fabri scuola a ritmo di rap

Cormano, da Netflix Geolier, Rose e Fabri: scuola a ritmo di rap. Tempo fa, ma solo ora è diventato pubblico, attraverso la collaborazione con Dirigenza scolastica e insegnanti, una selezione di studenti dell’ I.C. “25 Aprile” di Cormano a Indirizzo Musicale, ha partecipato alla registrazione di un video promozionale per la seconda edizione di “Nuova . Ilnotiziario.net - Cormano, da Netflix Geolier, Rose e Fabri: scuola a ritmo di rap Leggi su Ilnotiziario.net , dadi rap. Tempo fa, ma solo ora è diventato pubblico, attraverso la collaborazione con Dirigenza scolastica e insegnanti, una selezione di studenti dell’ I.C. “25 Aprile” dia Indirizzo Musicale, ha partecipato alla registrazione di un video promozionale per la seconda edizione di “Nuova .

Potrebbe interessarti anche:

“Nuova scena 2” è su Netflix : Fabri Fibra - Geolier e Rose Villain a caccia dei talenti Rap

Un rapper mestrino in gara nello show Netflix con Geolier - Fibra e Rose Villain

Nuova Scena 2 - svelato il teaser trailer del rap show Netflix con Fabri Fibra - Geolier e Rose Villain

Ne parlano su altre fonti Cormano, da Netflix Geolier, Rose e Fabri: scuola a ritmo di rap. Gli studenti di Cormano protagonisti del video con Geolier, Fabri Fibra e Rose Villain. Netflix. Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain tornano per “Nuova Scena 2”. Fabri Fibra Geolier e Rose Villain | cosa cercano i giudici del rap show “Nuova Scena”.

Lo riporta fanpage.it: Nuova Scena 2, Geolier: “Troppi pregiudizi sui rapper. Pensano ancora che non sappiamo scrivere e cantare” - Nuova Scena 2 è disponibile su Netflix e in attesa dei nuovi episodi, in uscita il 7 aprile, Adnkronos ha intervistato i giudici, Geolier, Rose Villain ...

Riporta vogue.it: Nuova scena 2 su Netflix, in anteprima la clip a Londra con Rose Villain: «Quest'anno non cerco un rapper ma un artista» - Nuova scena 2 su Netflix torna il talent rap: le battaglie sotto gli occhi di tre giudici speciali, Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain. Il tempo è scaduto e le battaglie a suon di parole possono ...

Scrive msn.com: Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain: cosa cercano i giudici del rap show “Nuova Scena” - "Nuova Scena", parlano i giudici del rap show Geolier, Fabri Fibra, Rose Villain. Ecco cosa stanno cercando nella seconda stagione. Il video ...