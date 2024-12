Lettera43.it - La “buona vista” di Gianni Letta e l’appetito di Caltagirone per Bpm: le pillole del giorno

Hanno sempre detto che «ha occhi buoni per tutti». Sarà anche per questo che nella mattinata di giovedì il sempreverdissimo ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, armato di forbici, ha inaugurato ufficialmente un centro di chirurgia oculistica, a Roma. Non è un ospedale pubblico ma un negozio privato a piano terra, al Flaminio, in via Fracassini, con tanto di appartamenti situati nello stesso palazzo dedicati a sale specialistiche con apparecchiature d’avanguardia: si chiama Nuoe la compagine azionaria vanta personaggi quali l’ex ceo di Tim Luigi Gubitosi, presente anche lui all’evento romano, e poi il manager Carlo Nardello.Luigi Gubitosi e Anna Paola Santaroni (L43).Poteva mancare la benedizione dei locali, come nelle cerimonie di una volta? E infatti ecco arrivare monsignor Rosario Materia, dell’Ufficio Pastorale Scolastica, con tanto di testo letto grazie all’iPad (non ci sono più i preti di un tempo che sapevano tutto a memoria).