Il bello del giovedì sera vol. 7

CONOSCI LA TUA SQUADRA DI CONFERENCE LEAGUE: LARNE FC Forse vi sarà capitato di vedere una squadra con la maglia rossa e il font molto molto piccolo, facendo scorrere gli occhi nel delirio burroughsiano della Diretta Goal del. Una squadra indicata con l’abbreviazione LAR che, il più delle volte, stava perdendo. Forse non gli avete dato peso perché pensavate fosse l’AEK Larnaca, squadra cipriota che però purtroppo non ci fa l’onore di partecipare a questa edizione della Conference - dopo aver mal figurato in tutte le altre. Si è fatta eliminare dagli ungheresi del Paks.Beh, non è l’AEK Larnaca ma il Larne, squadra nordirlandese all’esordio europeo. Anzi: prima squadra nordirlandese da tanti anni a riuscire a qualificarsi per una competizione europea, l’ultima era l’Ards FC per l’intertoto del 1997 (torneo su cui ancora oggi ci tocca fare un atto di fede per credere che si sia disputato per davvero).