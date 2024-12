Calciomercato.it - Frattesi sogna il Triplete: “Voglio vincere tutto”. Tra Inter e Nazionale: “Spalletti mi massacra”

Il centrocampista ex Sassuolo èvenuto in conferenza stampa dopo il successo in Coppa Italia contro l’Udinesesul velluto e facile 2-0 all’Udinese negli ottavi di Coppa Italia. Nonostante l’ampio turnover, Simone Inzaghi incassa ottime risposte dai suoi ragazzi.Davide(LaPresse) – Calciomercato.itDopo l’allenatore piacentino, anche Davidevenuto in conferenza dalla sala stampa del Meazza: “È una cosa che parte da lontano, siamo tutti parte integrante di questo bellissimo viaggio. Anche per questo riusciamo sempre a dare il 100 per cento”, esordisce davanti ai microfoni il centrocampista nerazzurro. Scudetto o Champions? L’ho detto al Duomo durante la festa scudetto: mi piacerebbecon l’“, si lascia scapparesugli obiettivi stagionali.