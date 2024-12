Formiche.net - Farmaceutica strategica o no? I dubbi di Spandonaro

Leggi su Formiche.net

L’allarme era scattato settimane fa. Quando l’industriaitaliana, una delle punte di diamante del sistema di imprese tricolore, aveva lanciato l’allarme su una manovra non troppo amica del comparto. Era stato, ai primi di novembre, il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani, a puntare il dito verso una legge di Bilancio che aveva dato false speranze alle aziende farmaceutiche e biomedicali su almeno due versanti.Per le prime, il mancato adeguamento del tetto di spesa in farmaci alla domanda reale, che è in continua crescita. Per le seconde, il fallito disinnesco del payback, la norma che impone alle aziende che riforniscono le regioni e le loro sanità di dispositivi medicali, di concorrere al ripiano del deficit. Risultato, un’impresa su cinque nel campo dei dispositivi rischia di chiudere i battenti, visto che quest’anno l’ammontare dovuto dalle aziende alle regioni, sfonderà il miliardo.