Thesocialpost.it - Caso Tony Effe, interviene Mogol: “Fanno bene a impedirgli di cantare al concerto di Capodanno”

Ildell’esclusione didaldial Circo Massimo sta scuotendo l’opinione pubblica nazionale in misura infinitamente maggiore a temi come, ad esempio, la guerra in Ucraina o la strage di Gaza. Fatto sta che buona parte del circolo dei vip si sta schierando pro o contro la decisione del Comune di Roma di escludere il discusso trapper. Tra questi, spicca certamente il nome di, l’indimenticabile e mitico paroliere delle canzoni di Lucio Battsti. Eb, intervistato da Il Tempo,straccia senza pietà.Leggi anche: Fedez contro: il dissing continua sui muri di RomaIl giudizio durissimo disu“La cultura popolare è quella che arriva alla gente e comea elevarsi se noi gli forniamo delle cose degne di una fogna? Chi ammette simili modi non fa una bella operazione al popolo.