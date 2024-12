Nerdpool.it - Superman: tutto quello che c’è da sapere! Il trailer analizzato nei dettagli!

Il primo teaserdiè finalmente arrivato, svelandoaffascinanti sull’atteso debutto del DC Universe (DCU) di James Gunn. Come primo film ufficiale del capitolo uno del DCU, questa pellicola punta a rilanciare la figura iconica die a creare le basi per un universo narrativo più coeso e promettente.Ecco le cinque rivelazioni più significative emerse dal:1.ferito e sanguinante: chi lo ha ridotto cosìIlsi apre con, visibilmente ferito e abbattuto, che si schianta sulla neve e chiama disperatamente il suo fedele compagno Krypto. Ma chi è responsabile di questa condizione?Tutte le prove puntano verso Lex Luthor, l’arcinemico per eccellenza di, interpretato da Nicholas Hoult. La scena suggerisce che ci sia stato uno scontro tra i due, con Lex che dimostra ancora una volta il suo odio viscerale per l’Uomo d’Acciaio.