Superman | Emozioni e Potenza nel teaser trailer

Come da promessa, Warner Bros poco fa ha rilasciato in rete il primo potentedi, il film che aprirà il nuovo DC Universe.Era stato annunciato, e preciso come un orologio svizzero è apparso in rete. Il primo sguardo al ritorno del noto supereroe in sala è come descritto nel titolo “Potente ed Emozionante“. Ildiè di fatto accompagnato dal celebre tema musicale, ma anche dalla presenza di tanti altri protagonisti del DC Universe, tra cui Lex Luthor, Mr. Terrific, Hawkgirl, senza dimenticare il cane Krypto.sarà distribuito nelle sale italiane dal 10 luglio 2025.IlNote di Produzione“”, il primo film della DC Studios in arrivo sul grande schermo, è pronto a volare nei cinema di tutto il mondo, a partire dalla prossima estate, distribuito da Warner Bros.