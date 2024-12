Ilgiorno.it - Strade monzesi dissestate: Monza Mobilità si occuperà della manutenzione

Asfalti, marciapiedi e pavimentazioni ammalorate sono un problema costante delle. Si rincorrono, quotidianamente, segnalazioni di cittadini relative a buche e dissesti pericolosi. Problemi sono a nord come a sud, ad est come ad ovest, passando per il centro. Il nodo vero è che nella maggior parte dei casi non basta asfaltare di nuovo, ma occorrerebbe rifare il fondo stradale. Considerando cheha 170 chilometri died aree asfaltate complessivamente pari a 23 milioni di metri quadrati, è stato stimato dagli esperti dell’associazione Hqche la cifra necessaria per un adeguato risanamento dellesarebbe di almeno 30 milioni di euro. In base a quanto registrato quest’anno, ad essere in condizioni più precarie sono via Buonarroti - soprattutto nel tratto da via Mentana a viale delle Industrie e in quello finale verso Brugherio -, e diverse altre principali arterie cittadine, quali via Marconi, viale delle Industrie eaffluenti (particolarmente critica la situazione di via Carrà), via Enrico Fermi, via Borgazzi, viale Stucchi, viale Battisti, via Cavallotti (in particolare all’angolo con via Manzoni), via Boito, viale Brianza, viale Libertà (anche se ci sono stati interventi di risanamento), via Lecco.