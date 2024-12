Lanazione.it - Ristrutturazione della Casa della Salute di Castiglion Fiorentino: lavori fino al 2025

Al via ladi. Isono partiti ufficialmente ieri e, stando ai piani, dovrebbero terminare solo a fine. Un intervento importante reso possibile attraverso i fondi del Pnrr. L’importo finanziato ammonta a 1 milione e 800 mila euro. Prevista la completadel piano terra (circa 800 metri quadrati), oltre cheedili, strutturali ed impiantistici che interesseranno successivamente il primo piano e l’ingresso dell’edificio. Due le fasi in cui saranno suddivisi gli interventi di. La prima,durata di circa sei mesi, che riguarderà ladell’area occupata dagli ambulatori medici e dal Cup al piano terra, per ottimizzare gli spazi, realizzare nuovi ambulatori e una sala d’attesa.