Modenatoday.it - Meteo | Previsioni per venerdì 20 dicembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 5°C, lo zero termico.