Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint Le Grand Bornand 2024 in DIRETTA: prima vittoria per Martin Uldal, Boe beffato. Giacomel nei 10, Hofer a ridosso

15:34 Quattro gli azzurri che prenderanno il via nell'inseguimento: Bionaz a punti mentre Cappellari, nonostante un altro zero al tiro, fuori dai primi 40.15:34 Vince la Norvegia, anzi, fa doppietta. Nell'inseguimento sarà difficile battere Johannes Bø, che scatterà davanti insieme a, con Samuelsson a +10?. Clamorosa controprestazione di Ponsiluoma al tiro, 58° con 6 errori.15:33 In casa Francia non è stato acciuffato il podio, e neanche la top 6. male i padroni di casa oggi.15:32 Molto bene Lukasin casa Italia, che ha dato 5? sugli sci a un positivo Tommaso, che stavolta con l'errore in meno non sarebbe salito sul podio.