Il viaggio che porta il tempo lontano dall’amore

Leggi su Ildenaro.it

di Piero Antonio TomaQuando ho finito di leggere questo romanzo di Annella Prisco, ”noi, il segreto”, mi è venuto di pensare che il, che di queste pagine è una specie di mantra, non si effettua solo nello spazio ma anche nel, ed è ciò che noi definiamo storia. Già sin dall’inizio in treno, Graziella, la protagonista, conosce e s’intrattiene, ma da Afragola solo fino a Roma, con Francesco che fa il diacono nella biblioteca dell’abbazia di Montecassino e che subito le susciterà curiosità e interrogativi all’infinito. Ilprosegue trasndo la protagonista dalla sua Atrani a Milano, dove ha ottenuto per un anno il ruolo di docente in un istituto scolastico. Il trasferimento non è privo di risvolti umanamente drammatici, lei lascia nel paese il marito Gerardo che lavora in un’azienda locale e che quindi non può seguirla.