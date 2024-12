Scuolalink.it - Il dimensionamento scolastico in Italia: l’analisi di Uil Scuola Rua

Il seguente comunicato stampa è stato inviato alla nostra redazione dall’Ufficio Stampa UilRua e fornisce un’analisi approfondita sui processi diin. A partire dall’anno 2000, il Paese ha assistito a una costante riduzione delle autonomie scolastiche, un fenomeno che ha visto la perdita di circa 1.000 scuole in dieci anni e che proseguirà anche nei prossimi dieci. Nel testo, Giuseppe D’Aprile, Segretario generale di UilRua, critica l’approccio adottato dai governi passati e attuali, che hanno scelto di ridurre il numero delle scuole come una misura di contenimento della spesa pubblica, con conseguenti risparmi per lo Stato. Tuttavia, questo intervento, secondo D’Aprile, non porta benefici tangibili al personalené agli studenti, ma contribuisce solo a risanare le casse pubbliche.