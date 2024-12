Lortica.it - Giostra del Saracino: fondi, francobollo e il riconoscimento della tradizione

Ladeldi Arezzo si conferma non solo un evento di grande impatto culturale e turistico, ma anche un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale. Grazie alla recente legge sulle manifestazioni di rievocazione storica, pubblicata lo scorso ottobre, queste tradizioni vengono formalmente tutelate come parte integrante del patrimonio culturale italiano.Dal 2017, il Fondo Nazionale per la Rievocazione Storica, istituito dal MinisteroCultura, finanzia ogni anno progetti dedicati alla valorizzazione delle tradizioni locali. Ladel, con la costante partecipazione al bando, ha ottenuto per il 2024 un finanziamento di 29.826,73 euro, destinato a proseguire iniziative come la digitalizzazione degli archivi storici e la valorizzazione dei costumi giostreschi, tra cui i preziosi abiti storici di Caramba.