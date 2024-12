Lanazione.it - Chiusura della storica cartolibreria di Marisella Chieli a Sansepolcro dopo 41 anni

Un altro capitolo di storia cittadina arrivato al capolinea. Proprio oggi, 19 dicembre, ladilungo via XX Settembre achiude definitivamente i battenti41di attività. Vari i motivi alla base di questa decisione: il primo è la scelta di, del marito Piero Rossi e del cognato Marco, tutti residenti ad Anghiari, di andare in pensione; c’è però dell’altro: le problematiche del commercio moderno, nella stringente morsa delle grandi catene che finiscono con lo schiacciare le piccole attività e anche l’aumento dei costi di affitto ormai completamente fuori controllo perché non commisurati al reale giro d’affari di attività commerciali di questa dimensione. I titolari, sempre gentili e disponibili, erano confidenti e amici di molti borghesi e finivano per raccogliere i segreti e la fiducia di tutti.