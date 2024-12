Lortica.it - Arezzo: Guardia di Finanza sequestra fuochi d’artificio illegali, droga e prodotti contraffatti. Tre persone denunciate

Ladidiha intensificato i controlli sul territorio in vista delle festività natalizie, con operazioni mirate contro traffici illeciti e la vendita dinon sicuri o. Le attività hanno portato al sequestro di, sostanze stupefacenti e cosmetici pericolosi, denunciando complessivamente tre responsabili.Nei giorni scorsi, i militari della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno scoperto 111 kg didetenuti abusivamente da un uomo residente a Cavriglia. Parte del materiale, inclusi esplosivi artigianali senza categoria, era pubblicizzato sui social per la vendita in nero. Considerata la pericolosità dei, con un contenuto esplosivo netto di 27 kg, il rischio per l’incolumità pubblica era elevato.Durante la perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti anche 22 dosi di cocaina e 13.