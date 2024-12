Liberoquotidiano.it - Sinner e il doping, "l'accordo sulla squalifica". La soffiata pesantissima del super-avvocato

Il 2024 per Jannikè stato un anno trionfale, che ora però volge al termine e costringe a pensare al 2025 come una nuova e più dura sfida da affrontare. Per mantenere la cima del ranking ATP e, soprattutto, per scavalcare l'ostacolo WADA nel modo più indolore possibile. La sentenza del ricorso, in merito alla positività al Clostebol durante l'ultima edizione di Indian Wells, è attesa per il mese di Febbraio, subito dopo gli Australian Open. Che rischi concreti corre il tennista altoatesino e come dovrà gestire la stagione? Per far chiarezza interviente l'Angelo Cascella, esperto in diritto sportivo internazionale ed ex-membro del TAS di Losanna. Questa la sua previsione: "Essendo state effettuate delle analisi ed essendo stato dimostrato la sussistenza di tracce dopanti, l'atleta rischia una condanna da uno a due anni.