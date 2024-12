Oasport.it - Scacchi: tra Carlsen, Caruana, Gukesh e l’Italia, lo stato dell’arte di un mondo in evoluzione

Leggi su Oasport.it

Ildeglinon finisce con il match mondiale vinto daDommaraju contro Ding Liren. Anzi, è in pienissima: di fatto non passa giorno senza tornei, e la conclusione dell’anno avrà il suo picco nei Mondiali rapid e blitz di New York dal 26 al 31 dicembre, con cambiamenti vari nel format. Andiamo a scoprire lodi unche ha nel suo eterno movimento la chiave.Innanzitutto, Magnus. Il numero 1 delè sempre lassù, in vetta come lo è quasi ininterrottamente dal 2009, sopra quota 2800 ELO dallo stesso anno e mai più sceso al di sotto. Anzi, è da luglio 2011 che non scende neppure sotto quota 2820, il che rende ancora più irreale un periodo di dominio totale da parte del norvegese. Soltanto un uomo, del quale parleremo a breve, èin grado anche solo di insidiarlo.