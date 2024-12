Ilrestodelcarlino.it - Ristrutturazione completata per la Casa della Comunità 'La Carrucola' di Guiglia grazie al PNRR

Si sono conclusi nelle scorse settimane i lavori di‘La’ diagli investimenti del. Gli ambientistruttura sono adesso ancora più fruibili e confortevoli per la cittadinanza. Ieri i nuovi spazi sono stati inaugurati nel corso di una breve cerimonia che ha visto la partecipazionedirezione generale dell’Azienda USL di Modena; del Presidente dell’Unione Terre di Castelli e sindaco diIacopo Lagazzi, insieme ad una rappresentanza dell’Unione; operatori e operatrici che lavorano all’interno. Con loro anche alcuni volontari Avis che abitualmente contribuiscono alle attivitàstruttura. L’intervento ha permesso il rifacimento di alcune parti sia interne che esterne dello stabile: in particolare, sono state sostituite due pareti per garantire ancora più privacy a livello acustico, cambiati i citofoni, rifatta la pavimentazione dell’ambulatorio infermieristico.