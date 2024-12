Bergamonews.it - Inizia il percorso in Coppa Italia dell’Atalanta: arriva il Cesena, tra turnover e voglia di rivincita

Bergamo. Anche se la vittoria dell’Europa League ha ovviamente cancellato ogni delusione, quella notte di Roma lo scorso 15 maggio ha lasciato un po’ di amaro in bocca. D’altronde è stata la terza finale dipersa negli ultimi cinque anni, per quella che sembrava la miglior occasione di vincere un trofeo che a Bergamo mancava (e dirlo al passato fa veramente strano) da oltre sessant’anni. Poi èta Dublino, e la sconfitta dell’Olimpico per mano della Juventus, la stessa che aveva fermato i sogni di gloria nel 2021 al Mapei Stadium (nel 2019 era stata la Lazio), ha assunto tutto un altro senso.Quello chestasera però non è un cammino da sottovalutare per l’Atalanta, che come sempre hato la stagione con il grande obiettivo di restare dentro tutte le competizioni il più possibile, giocandosela fino in fondo in ogni partita.