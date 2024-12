Concerto Capodanno Roma Mahmood si sfila | No a censura Tony Effe

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –Anchenon sarà aldial Circo Massimo per protestare contro l’esclusione di. Lo annuncia lo stesso cantante su Instagram: “Ho aspettato fino all’ultimo poiché speravo di leggere una notizia diversa rispetto all’esclusione didaldi. Ritengo sia una forma diper cui decido anche io di non partecipare aldella Capitale. Sono fermamente convinto che qualsiasi forma d’arte possa essere discussa e criticata, ma non deve esistere”, ha scritto. La decisione da parte del Comune didi chiedere un passo indietro aè arrivata dopo giorni di polemiche. La partecipazione del rapper aldiera stata annunciata dallo stesso sindaco della Capitale Gualtieri.