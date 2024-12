Approvato emendamento per 155 milioni alla filiera tessile italiana Prato incluso

Lanazione.it - Approvato emendamento per 15,5 milioni alla filiera tessile italiana, Prato incluso

Leggi su Lanazione.it

Salta l’legge di Bilancio sui 10bis destinati al distretto pratese sulla scorta di quanto fatto dal governo Draghi. Passa invece l’manovra che aggiunge 15,5di euro "per la valorizzazione delladelle fibre tessili naturali e provenienti da processo di riciclo". Non si tratta di soldi destinati esclusivamente acome fu con il governo Draghi, ma più fondi per tutto il compartoitaliano e quindi anche per. Ad annunciarlo è la deputata pratese di Fratelli d’Italia, Chiara La Porta: "È statoin commissione Bilancio l’manovra, che incrementa le risorse previste dall’articolo 10 del decreto Made in Italy, a mia firma e a quella del collega responsabile moda di Fratelli d’Italia Fabio Pietrella, - scrive in una nota, il deputato pratese di Fratelli d’Italia Chiara La Porta -.