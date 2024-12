Quotidiano.net - Ue avvia indagine su TikTok per presidenziali in Romania

Leggi su Quotidiano.net

La Commissione Ue hato un procedimento formale nei confronti diper sospetta violazione della legge sui servizi digitali (Dsa) in relazione all'obbligo didi valutare e mitigare i rischi sistemici legati all'integrità delle elezioni, in particolare nel contesto dellerumene del 24 novembre vinte a sorpresa dal candidato filorusso di estrema destra C?lin Georgescu. Lo comunica l'esecutivo comunitario. La decisione dire un'tiene conto delle informazioni ricevute dalle autorità rumene in base a rapporti di intelligence declassificati, nonché di rapporti di terzi.