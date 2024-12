Quifinanza.it - Stop bonus Caldaia, dal 2025 non si potrà più ottenere la detrazione

Dalin Italia si dovrà fare i conti con la trasformazione nel settore energetico residenziale. La legge di Bilancio ha confermato che le caldaie a gas non potranno più beneficiare di agevolazioni fiscali come l’Ecoo ilRistrutturazioni. Loalle detrazioni, previsto per il prossimo anno, segna il primo passo verso una politica che favorisce l’adozione di soluzioni più sostenibili, come i sistemi ibridi e l’elettrificazione del riscaldamento. Le indicazioni sono quelle della direttiva europea “Case Green”, che mira a rendere il parco residenziale Ue a zero emissioni entro il 2050. Le imprese e i cittadini dovranno quindi adattarsi alle nuove normative.Addio alle detrazioni fiscali per le caldaie a gasLa Manovrasegna la fine delle agevolazioni fiscali per l’acquisto e l’installazione di caldaie a combustibili fossili, inclusi gli Ecoe ilRistrutturazioni ordinario.